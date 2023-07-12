Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I квартале составила 23 млрд рублей

Активы кредитной организации составили 2,3 трлн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совкомбанк по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль в размере 23 млрд рублей согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Первый квартал этого года сложился для банка удачно. За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021 года. Банк адаптировался к текущей среде и сфокусирован на наиболее прибыльных нишах. Мы использовали период поддерживающих мер Банка России, чтобы абсорбировать убытки от заморозки активов за рубежом и вырасти по основным показателям. Запланированные ЦБ РФ меры по ужесточению текущей регулярной среды постепенно приведут к снижению темпов роста, что соответствует внутренним планам банка", - прокомментировал итоги квартала первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Активы кредитной организации на отчетную дату составили 2,3 трлн рублей, а капитал вырос на 12%, до 214 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился за три первых месяца этого года на 5%, до 611 млрд рублей, в основном благодаря росту портфеля карт рассрочки "Халва" и росту залогового кредитования (его доля розничном кредитном портфеле составила 59%). При этом ипотечный портфель увеличился на 4%, до 188 млрд рублей, портфель автокредитов - на 6%, до 171 млрд рублей, а портфель карт рассрочки "Халва" показал рост на 9%, до 123 млрд рублей.

Портфель корпоративных кредитов за отчетный период вырос на 4%, до 828 млрд рублей за счет восстановления экономики и замещения корпоративным сектором внешних заимствований. Портфель кредитов крупным компаниям вырос за три первых месяца на 7%, до 654 млрд рублей, а объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства - на 3%, до 157 млрд рублей.

Средства розничных клиентов увеличились на 4%, до 749 млрд рублей, в основном за счет срочных депозитов. Средства корпоративных клиентов показали приток с начала года на 10%, до 1,06 трлн рублей за счет текущих счетов компаний (+10% по сравнению с концом прошлого года) и корпоративных депозитов (+7%).

Страховой бизнес и лизинг

Страховая группа Совкомбанка (включает "Совкомбанк страхование" и "Совкомбанк страхование жизни") по итогам первого квартала 2023 года получила регулярную прибыль в размере 650 млн рублей. Подписанная премия составила 6 млрд рублей, основной прирост премий наблюдался по направлениям каско и накопительского страхования жизни.

Финансовый результат компании "Совкомбанк лизинг" за четыре месяца 2023 года составил 652 млн рублей, лизинговый портфель с начала года вырос на 19%.

О банке

Совкомбанк - универсальный системно значимый банк федерального масштаба, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по размеру активов. Кредитная организация имеет офисы в 1 тыс. населенных пунктах в 79 субъектах Российской Федерации.