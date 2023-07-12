Комитет Госдумы по финрынку одобрил ко II чтению законопроект об исламском банкинге

В ходе обсуждения документа были отклонены поправки, касающиеся распространения эксперимента на республики Карелию, Крым, Калининградскую область, Москву и другие регионы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о проведении эксперимента, предполагающего установление на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима (ЭПР) деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект принят Госдумой в первом чтении 21 декабря 2022 года. Субъектами для реализации эксперимента определены Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чеченская Республика и Республика Дагестан. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России. Устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента, который может быть продлен правительством по согласованию с Банком России.

Предусмотрен порядок приобретения статуса и осуществления деятельности участниками экспериментального правового режима, порядок регулирования деятельности и надзора за деятельностью участников ЭПР. Приобрести статус участника экспериментального правового режима вправе кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Юридическое лицо приобретает статус участника экспериментального правового режима со дня внесения сведений о ней в реестр участников ЭПР и утрачивает статус участника со дня исключения этих сведений из реестра, который ведет ЦБ РФ.

Предусмотрено создание при правительстве РФ экспертного совета экспериментального правового режима в целях подготовки предложений по регулированию партнерского финансирования в РФ. По предложениям экспертного совета могут быть внесены изменения в законодательство РФ по вопросам регулирования партнерского финансирования.

В ходе обсуждения документа были отклонены поправки, касающиеся распространения эксперимента на другие регионы - в частности, республики Карелию, Крым, Калининградскую область, Москву и другие. "Мы прописали в поправках, что по решению комиссии, которая будет создана в соответствии в законом, будет возможно расширить список участников", - указал Аксаков. Также депутат от Ингушетии Муслим Татриев предложил включить Ингушетию в число регионов участников эксперимента. Аксаков пообещал, что в дальнейшем такое возможно. "Мы сейчас закон принимаем, готов как председатель комитета в ходе обсуждения сообщить, что направил письмо и в администрацию президента, и в правительство, и в ЦБ с просьбой рассмотреть вопрос о включении Ингушской Республики в этот проект. Мы направляем письмо с проектом поправки", - сказал Аксаков.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 18 июля.