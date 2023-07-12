Кузбасс внедрит искусственный интеллект в технологии сельского хозяйства

Пилотный проект позволит формировать цифровую карту сельхозземель с указанием состояния почвы, содержания в ней питательных веществ, а также метеоусловий за период вегетации

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Кузбасс вошел в число 17 регионов-участников пилотного проекта по агроскаутингу, планируется, что регион будет внедрять искусственный интеллект для мониторинга выращивания различных культур. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Мы внедряем цифровые технологии во все сферы производства, аграрный сектор - не исключение. В Кузбассе уже оцифровали все сельскохозяйственные земли, это позволяет нам вести строгий учет неиспользуемых и пахотных участков. Благодаря агроскаутингу данные о полях будут доступны сельхозпроизводителям в мобильном приложении. Искусственный интеллект позволит аграриям определить места, наиболее подходящие для сева конкретных культур. В результате все это позволит выращивать хорошие урожаи и максимально обеспечить регион собственным продовольствием", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Планируется, что пилотный проект позволит формировать цифровую карту сельхозземель с указанием состояния почвы, содержания в ней питательных веществ, а также метеоусловий за период вегетации, а также сверять информацию, получаемой с космических спутников, и фактического состояния полей. В Сибири в проект вошли также Новосибирская и Омская области, Алтайский и Красноярский края.

Уточняется, что онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта поможет аграриям своевременно оценивать ситуацию на полях, выращивать урожай с меньшими затратами и предотвращать возможные потери. Всего в регионе планируется обследовать свыше 1 600 полей в 17 муниципалитетах до начала сбора урожая. Для этих целей также привлекаются студенты-волонтеры из Кузбасской сельхозакадемии.