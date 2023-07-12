Во Владимирской области ожидают ежегодный рост инвестиций до 4% в 2024-2026 годах

Губернатор региона Александр Авдеев отметил, что реализация более 30 инвестиционных проектов поможет увеличить приток вложений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Владимирской области рассчитывают, что ежегодный рост инвестиций в экономику региона, объем которых в 2023 году может достичь 189 млрд рублей, составит 2-4% в 2024-2026 годах. Этому будет способствовать реализация свыше 30 инвестиционных проектов в ближайшие три года, сообщил ТАСС на полях форума "Иннопром" губернатор Александр Авдеев.

"В 2022 году объем инвестиций в основной капитал составил 179,4 млрд рублей. <...> По итогам 2023 года объем инвестиций мы оцениваем на уровне 189 млрд рублей. В плановом периоде 2024-2026 годов ожидается ежегодный рост инвестиций на уровне 2,3%-4% по базовому сценарию, по консервативному - 1%-3%", - сказал Авдеев.

Ожидается, что при росте по базовому сценарию сумма инвестиций в 2024 году составит от 193,3 млрд до 196,5 млрд рублей, а по консервативному - от 190,9 млрд до 194,7 млрд рублей. При этом потенциальная инвестиционная емкость экономики Владимирской области составляет 400-500 млрд рублей ежегодно.

Реализация более 30 инвестиционных проектов в 2024-2026 годах, по словам Авдеева, поможет увеличить приток инвестиций в регион. Среди самых крупных губернатор назвал создание центра Wildberries, запуск производственного корпуса промышленного технопарка "ИКСЭл" и строительство технопарка высоких технологий "Плазар" во Владимире. "Только от реализации крупных инвестиционных проектов мы ожидаем создания более чем 12 тыс. новых рабочих мест и как следствие рост налоговой базы области", - подчеркнул глава региона.

Как отметил Авдеев, в 2022 году объем инвестиций в основной капитал Владимирской области (179,4 млрд рублей) на 47,7% превысил уровень 2021 года (в сопоставимых ценах). Основная часть вложений от их общего объема пришлась на транспортировку и хранение (60,2%), а также на сферу обрабатывающих производств (16,1%).