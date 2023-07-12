Силуанов: эффективно использовать средства крайне важно во время исторических событий

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вопросы финансового контроля и эффективного использования средств крайне важны в периоды значимых явлений в стране, таких как Великая отечественная война и современные события. Об этом в среду заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции, посвященной презентации книги "Народный комиссариат государственного контроля СССР. 1941-1945", которая прошла в ТАСС.

"Когда существуют финансы, есть и должен быть финансовый контроль. И вопросы эффективного использования средств, вопросы контроля наиболее актуальны в период сложных исторических событий в стране. Такими событиями были как раз период Великой отечественной войны. Сейчас можно делать параллели с сегодняшней ситуацией, когда необходимо все ресурсы, финансовые средства концентрировать для обеспечения наших главных задач, задач геополитики", - сказал Силуанов.

Он особо отметил важность эффективного использования государственных средств, оценкой которого занимается Федеральное казначейство. "Главное не столько, сколько потрачено рублей, а результат. Сегодня это особенно важно. Что государство получает за использование казенных денег", - подчеркнул министр.

По мнению Силуанова, работники органов финансового контроля во все времена были профессионалами, поскольку только так они могут выполнять подобные государственные задачи.