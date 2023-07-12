Аналоги проекта МСП.РФ по производственной кооперации планируют запустить за рубежом

Заместитель генерального директора корпорации Никита Банцекин сообщил, что российским ресурсом пользуются 27 компаний из Белоруссии, а также участники еще из 11 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Несколько стран проявили интерес к возможности запустить у себя аналоги цифровой платформы Корпорации МСП, прежде всего, модуля по производственной кооперации и сбыту. Об этом сообщил в среду в ходе сессии на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге заместитель генерального директора корпорации Никита Банцекин.

Весной 2022 года сообщалось, что с помощью нового сервиса малый и средний бизнес в режиме онлайн сможет проанализировать спрос и направить свое коммерческое предложение по более чем 11 тыс. позиций крупных производственных компаний и ретейлеров из России и Белоруссии. Функционал позволяет крупным компаниям и ретейлерам найти себе проверенных МСП-поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а малому и среднему бизнесу - новый канал сбыта своих товаров.

"Ряд стран выразили интерес, чтобы аналогичная платформа в тех или иных формах, но прежде всего - модуль "производственная кооперация и сбыт" - появилась у них. <…> Надеюсь, что начнем мы с Белоруссии, там продвинулись достаточно далеко <…> На сегодняшний день еще четыре предложения есть, но там на более отделенных табах находимся", - сказал Банцекин.

Он добавил, что российским ресурсом пользуются 27 крупных компаний из Белоруссии, а также участники еще из 11 стран. "Вот этот интерес к нашей программе, нашей цифровой платформе был достаточно неожиданным", - заключил Банцекин.

Цифровая платформа создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития и запущена в эксплуатацию в начале февраля 2022 года. Проект развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.