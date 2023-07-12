Госдума продлила право подсанкционных банков на реорганизацию по специальной схеме

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении особенностей реорганизации банков, находящихся под санкциями. Нормы закона были оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта об изъятии жилья у коррупционеров.

Документ продлевает на один год (до 31 декабря 2024 года) право кредитных организаций, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, провести реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер.

Предусматривается, что к такой реорганизации кредитной организации не применяются требования закона "Об акционерных обществах" в части требования акционеров - владельцев голосующих акций выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Уточняется, что право требования кредитора кредитной организации - физлица досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков в течение 10 рабочих дней с даты получения им соответствующего уведомления должно быть предусмотрено условиями заключенного с кредитной организацией договора.

Как отмечал ранее председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, были подготовлены антисанкционные решения, ставшие ответом на фактическую блокировку за рубежом без решения суда многих российских активов. По его словам, с целью повышения эффективности работы организаций принято решение продлить для банков до конца 2024 года право на осуществление реорганизации и выделения из своего состава юридических лиц для структурирования затронутых санкциями активов. Этот законодательный механизм был реализован в рамках принятия первоочередных антисанкционных мер и действует в отношении кредитных организаций, против которых иностранными государствами и международными организациями были введены ограничительные меры, добавил депутат.

В июле 2022 года вступил в силу закон, который разрешает находящимся под санкциями банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него замороженные из-за ограничительных мер активы, а также пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Предусматривалось, что после этого все расчеты по долгам перед клиентами - нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такая норма действует до 31 декабря 2023 года.