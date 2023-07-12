ФАС не признает биржевые цены на топливо монопольно высокими

В антимонопольной службе отметили, что уже разработаны документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже на 1%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не может признать текущие цены на нефтепродукты на бирже монопольно высокими, но нефтяникам необходимо выполнять условия равномерности и регулярности поставок топлива на биржу. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

"Служба отмечает, что согласно закону "О защите конкуренции", сложившаяся на бирже цена не может быть признана монопольно высокой, - отметили в ФАС. - Однако для этого необходимо выполнять ряд условий в части равномерности и регулярности продаж и поставок топлива на биржу".

В антимонопольной службе добавили, что уже разработаны документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже на 1%.

ФАС сообщила, что анализирует доводы нефтяных компаний о ремонтах нефтеперерабатывающих заводов с фактической реализацией топлива на бирже. Служба прорабатывает вопрос увязки условий графиков ремонтов заводов с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами.

Там отметили, что сейчас нефтяные компании приводят доводы о ремонтах нефтеперерабатывающих заводов. "ФАС России анализирует указанные доводы с фактической реализацией топлива на бирже. Служба считает, что в случае ремонтов компании должны создавать запас и обеспечивать обязательную регулярность и равномерность нефтепродуктов на организованных торгах", - подчеркнули в ФАС.

Кроме того, ФАС проработает вопрос увязки экономических и технологических условий формирования графиков ремонтов НПЗ для обеспечения надлежащего объема нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на бирже. "Это позволит заранее планировать деятельность участников рынка, особенно в период повышенного спроса", - пояснили в службе.

Ранее ФАС на фоне роста биржевых цен на нефтепродукты приняла меры, в том числе предложила повысить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже, а также начала изучать действия нефтяных компаний на соответствие антимонопольным требованиям. Также на заседании биржевого комитета ФАС обсуждалась возможность ужесточения критериев экспорта топлива.

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.