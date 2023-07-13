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13 июля, 07:58,
обновлено 13 июля, 08:11

Домодедово перевел все международные рейсы в терминал Т2

Александр Щербак/ ТАСС
Терминал Т2 в аэропорту Домодедово
© Александр Щербак/ ТАСС

Открытие этого терминала состоялось в июле

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Домодедово с 13 июля будет обслуживать все международные рейсы в новом сегменте пассажирского терминала - Т2, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

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"С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2)", - говорится в сообщении.

Открытие терминала Т2 состоялось в июле, первые рейсы были обслужены 11 июля. Всего в новом сегменте, который включает семь этажей общей площадью порядка 240 тыс. кв. м, 22 выхода на посадку. Объем инвестиций в Т2 составил более 42 млрд рублей. 

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© Информационное агентство ТАСС
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