Домодедово перевел все международные рейсы в терминал Т2

Открытие этого терминала состоялось в июле

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Домодедово с 13 июля будет обслуживать все международные рейсы в новом сегменте пассажирского терминала - Т2, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2)", - говорится в сообщении.

Открытие терминала Т2 состоялось в июле, первые рейсы были обслужены 11 июля. Всего в новом сегменте, который включает семь этажей общей площадью порядка 240 тыс. кв. м, 22 выхода на посадку. Объем инвестиций в Т2 составил более 42 млрд рублей.