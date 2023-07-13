МЭА заявило, что предложение нефти в мире выросло в июне на 480 тыс. б/ с

По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году предложение нефти в мире может вырасти на 1,6 млн б/с

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мировое предложение нефти выросло в июне на 480 тыс. баррелей в сутки (б/с), но сократится в июле из-за добровольного снижения добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с. Об этом говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В целом в 2023 году предложение нефти в мире, как ожидает МЭА, может вырасти на 1,6 млн б/с, до 101, 5 млн б/ с. В 2024 году показатель может увеличься на 1,2 млн б/с и достичь нового рекорда - 102,8 млн б/с, в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+.