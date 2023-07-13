На Камчатке сообщили о дефиците деловой древесины

Зампред правительства региона Роман Василевский отметил, что это привело к нехватке пиломатериалов для строительства индивидуальных домов для участников госпрограмм "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека"

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Дефицит деловой древесины, заготавливаемой предприятиями Камчатского края, привел к нехватке пиломатериалов для строительства индивидуальных домов для участников госпрограмм "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека". Также пиломатериалов не хватает для реализации инвестпроектов, сообщил зампред правительства региона Роман Василевский на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ во Владивостоке.

"Потребность в древесине в Камчатском крае составляет порядка 120 тыс. метров кубических - деловой древесины и 80 тыс. метров кубических - дровяной древесины - для отопления и для коммунального хозяйства, - сказал Василевский. - Отчетная лесосека использована всего на 7,7%, в регионе уже ощущается недостаток деловой древесины для реализации как приоритетных инвестиционных проектов в области туризма и гостеприимства, так и для развития индивидуального жилищного строительства для получателей дальневосточного гектара, многодетных семей, участников специальной военной операции и для участников программы "Дальневосточная ипотека". Анализируя стоимость пиломатериалов в Камчатском крае, можно с уверенностью сказать, что цены на них практически в два раза превышают средние цены по Дальнему Востоку и достигают сегодня 28-30 тыс. рублей за метр кубический древесины".

Василевский добавил, что сейчас домокомплекты дешевле завозить из других регионов РФ, в том числе из европейской части страны.

"В Камчатском крае в настоящее время действует всего 23 договора аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенные с 16 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Общий объем заготовки древесины в 2022 году на территории Камчатского края составил 161,6 тыс. метров кубических. Объем территории заготовленной древесины арендаторами на территории Камчатского края составил всего 41,2 тыс. метров кубических", - сказал зампред правительства Камчатского края.

Во Владивостоке проходит выездное заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ, которое проводит заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Участники обсуждают работу лесного комплекса в ДФО, ход исполнения рекомендаций предыдущего заседания и дополнения в Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года.