13 июля, 09:00

Товарооборот Китая и России в первом полугодии вырос на 40,6%

AP Photo/ Mark Schiefelbein
© AP Photo/ Mark Schiefelbein

Он достиг $114,547 млрд

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая в январе - июне вырос в годовом исчислении на 40,6%, достигнув $114,547 млрд. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР.

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Как следует из опубликованных на сайте ведомства данных, экспорт из Китая в РФ за шесть месяцев увеличился на 78,1% и составил $52,284 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 19,4%, до $62,263 млрд.

Только за июнь объем торговли между двумя странами составил $20,831 млрд. Экспорт Китая достиг $9,551 млрд, импорт из России при этом вырос до $11,280 млрд. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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