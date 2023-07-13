Скидка на российскую нефть Urals сократилась с начала года почти в два раза

В частности, в порту Приморск в начале июля показатель опустился до $20-21 за баррель

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Скидка на нефть Urals в российских портах по отношению к североморскому сорту Brent снизилась с начала года в среднем почти в два раза. Это следует из данных международного ценового агентства Argus, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, если в порту Приморск на базисе FOB (Free on Board - стоимость нефти до погрузки, не учитывает затраты на перевозку и страхование - прим. ТАСС) в январе дисконт Urals к Brent составлял в среднем $40,05 за баррель, то в начале июля показатель опустился до $20-21 за баррель. Таким образом, размер скидки снизился практически вдвое.

В порту Новороссийск на базисе FOB скидка Urals к Brent находилась в начале года на уровне $38,498 за баррель, а в первые дни июля ее уровень снизился примерно до $20,3 за баррель. При этом 11 июля дисконт опустился даже ниже $20 за баррель - до $19,55.

С октября прошлого года Argus начал оценку стоимости Urals в российских портах на базисе FOB, поскольку котировки российской экспортной нефти в европейских портах на базисе CIF Cost, Insurance, Freight (включает стоимость фрахта и страхование) перестали в полной мере отражать справедливую цену Urals из-за прекращения ее поставок в Европу. В агентстве отмечали, что оценка стоимости Urals в портах отгрузки становится актуальной, поскольку эти цены отражают стоимость морских партий, отгружаемых из России в любых направлениях.

При этом Argus также продолжает рассчитывать стоимость Urals на базисе CIF в европейских портах, поскольку эта котировка до сих пор используется Минфином при расчете налогов для нефтяной отрасли.