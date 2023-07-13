"Ростелеком" и РЖД строят канал связи между Москвой и Калининской АС

По словам старшего вице-президента компании Игоря Ляпунова, реализация проекта необходима, поскольку нужно обеспечить высокоскоростную, высокозащищенную линию связи между крупнейшими центрами концентрации данных

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Ростелеком" в партнерстве с "Российскими железными дорогами" (РЖД) строят квантовый канал связи между Москвой и Удомлей, где расположена Калининская атомная станция. Об этом сообщил старший вице-президент "Ростелекома" Игорь Ляпунов в ходе Форума будущих технологий.

"Из того, что мы сделали в квантовых коммуникациях за эти три года, первое, конечно, мы из лабораторных образцов вышли "в поля". Сейчас у нас много работ идет. В партнерстве с компанией РЖД мы делаем уникальный проект. Мы делаем связь не только в пределах Москвы, а мы делаем большой канал связи между Москвой и Удомлей. Удомля - это Калининская атомная станция, это крупнейший в России дата-центр, построенный совместно с "Росэнергоатомом", и, конечно, не просто теоретически проверили работоспособность", - сказал Ляпунов.

По его словам, реализация проекта является необходимой, поскольку нужно обеспечить высокоскоростную, высокозащищенную линию связи между крупнейшими центрами концентрации данных.

Сроки реализации проекта и объем финансовых вложений в строительство Ляпунов не уточнил.

Центр обработки данных в Удомле был запущен "Ростелекомом" в 2019 году. Проект предполагает расширение до пяти очередей общей емкостью 4 тыс. стоек.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.