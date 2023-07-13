Внуково спрогнозировал рост стоимости международных авиабилетов в 2023 году на 40%

По мнению совладельца аэропорта Внуково и авиакомпании "Азимут" Виталия Ванцева, стоимость билетов на внутренние перелеты может вырасти на 15-20%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов на перелеты внутри России в 2023 году может вырасти на 15-20%, а на международные рейсы на 40%. Таким прогнозом в интервью РБК поделился совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев.

"Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15-20%, а на международных - до 40%. <…> У них (авиакомпаний - прим. ТАСС) значительно выросли затраты, особенно растет стоимость технического обслуживания", - рассказал Ванцев интервью изданию.

Бизнесмен отметил, что приоритет любой авиакомпании - это безопасность, на поддержание которой уходят деньги. При этом количество запчастей на российских складах позволяет около года существовать в нормальном режиме, но из-за западных санкций условия их пополнения значительно изменились, что сказывается на стоимости авиабилетов, пояснил Ванцев РБК.

Совладелец Внуково также высказался против выделения новых субсидий на поддержание внутренних авиаперевозок. По его словам, субсидии - "исключительный механизм, который должен включаться в момент, когда что-то экстремальное происходит".

Ранее генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ сообщил журналистам, что стоимость билетов за первые пять месяцев 2023 года выросла в среднем на 10% и в целом это повышение синхронизировано с ситуацией на рынке. Он также отметил, что в прошлом году рост стоимости билетов был скомпенсирован большими субсидиями в 100 млн рублей для отрасли, в этом году субсидии сократились до 25 млн рублей.