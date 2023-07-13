Дума приняла во II чтении законопроект, регулирующий деятельность гаражных объединений

Согласно законопроекту, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг во втором чтении законопроект о гаражных объединениях, документ регулирует их деятельность.

Инициатива была внесена в Госдуму 15 июня 2021 года главой комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком, в первом чтении документ приняли 28 июня 2022 года. В изначальной версии законопроекта вводились понятия "гаражный комплекс", "гараж" и "место хранения транспортного средства", а также закреплялись положения о доле каждого собственника в праве собственности на общее имущество. Также законопроект определял порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации, структуру органов управления этих объединений, порядок их избрания и ответственность за принятие решений.

Поправки ко второму чтению

Обновленная редакция законопроекта, которую комитет рекомендовал принять во втором чтении, содержит определение "территории гаражного назначения". Под ней понимается территория, в границах которой расположены земельные участки с гаражами (граждане используют их для собственных нужд) и (или) земельные участки, предоставленные или иным образом выделенные, приобретенные для размещения гаражей, а также земельные участки общего назначения.

Изменилось определение понятия "гараж". В первом чтении гаражом предлагалось считать помещение, имеющее полное или неполное ограждение, находящееся на земельном участке либо в здании (сооружении), предназначенное для обеспечения стоянки и хранения одного или нескольких транспортных средств. Согласно тексту второго чтения, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей. Указано, что гаражи, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации, а также быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Положения законопроекта не будут распространяться на отношения, связанные с использованием гражданами и юрлицами объектов, предназначенных для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности госорганов. Также они не коснутся объектов, предназначенных для хранения транспорта в многоквартирном доме либо расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и объектов для хранения транспорта, которые не являются объектами капитального строительства.

Законопроект также содержит положения об общем имуществе в границах территорий гаражного назначения, общем имуществе собственников машино-мест, нежилых помещений в гаражном комплексе и управлении таким имуществом.