Собственные инвестиции компании в этот объект составили порядка 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon открыл в Санкт-Петербурге новый фулфилмент-центр, собственные инвестиции компании в этот объект составили порядка 1,4 млрд рублей, говорится в сообщении Ozon.

"Маркетплейс Ozon запускает в Санкт-Петербурге новый фулфилмент-центр площадью более 40 тыс. кв. м по полу. <…> Собственные инвестиции Ozon в открытие центра составили порядка 1,4 млрд рублей. Основная часть средств пошла на закупку высокотехнологичного оборудования и создание IT-систем для автоматизации производства", - сообщается в пресс-релизе.

Логистический хаб способен обработать около 300 тыс. заказов в день. Он обеспечит почти 2 тыс. новых рабочих мест. Фулфилмент-центр в Шушарах стал для компании третьим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

После открытия центра логистическая инфраструктура маркетплейса с точки зрения площади превысила 1,5 млн кв. м. В настоящее время она включает 26 фулфилмент-центров, более 80 сортировочных центров и 30 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов в России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

"С 2020 года наша логистическая инфраструктура выросла в шесть раз, и мы не планируем останавливаться", - отметил гендиректор Ozon Fulfillment Александр Гейль, слова которого приводятся в релизе.