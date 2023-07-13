Госдума ввела штрафы до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива

Соответствующий законопроект также касается пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении административных штрафов до 300 тыс. рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется новой статьей, согласно которой нарушение требований к производству или обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, предусмотренных законодательством о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, повлечет штраф для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией продукции, сырья, полуфабрикатов, использованных для производства. Исключения составят случаи, указанные в статьях КоАП о нарушениях при производстве и продаже этилового спирта.

В случае грубых нарушений требований к производству указанных напитков штраф для юридических лиц составит от 150 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

За производство или оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без включения или без внесения изменений в реестр их производителей для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции, техники и сырья либо приостановление работы на срок до 60 суток.