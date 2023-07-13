ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 2,2 млн б/с

Организация также повысила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. б/с

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что в 2024 году спрос на нефть в мире вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), до 104,25 млн б/с. Об этом говорится в июльском отчете организации.

ОПЕК также повысила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. б/с, до 2,4 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить 102 млн б/с. Организация отмечает, что повышение прогноза связано с более высоким спросом на нефть в Китае.

До этого ОПЕК четыре месяца подряд сохраняла прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году неизменным - на уровне 2,3 млн б/с.

Больше всего в 2024 году спрос на нефть, как ожидает ОПЕК, вырастет на Ближнем Востоке, в Китае и других азиатских странах. На них придется 2 млн б/с роста спроса на нефть. Кроме того, увеличение показателя поддержат Индия, Латинская Америка и Африка.

В то же время ОПЕК прогнозирует, что предложение нефти от стран, не входящих в организацию, может вырасти как в 2023 году, так и в 2024 году на 1,4 млн б/с. В абсолютном значении в 2023 году показатель может достичь 67,1 млн б/с, а в 2024 году - 68,5 млн б/с.

В следующем году основными драйверами роста мирового предложения на нефть станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, а наибольшее падение добычи ОПЕК ожидает в Мексике и Азербайджане.