ОПЕК сообщила о сохранении Россией объема добычи нефти в мае на уровне апреля

Добыча осталась на уровне 9,6 млн б/с

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Добыча нефти в России по итогам мая осталась на таком же уровне, как и в апреле - 9,6 млн баррелей в сутки (б/с). Такая оценка содержится в июльском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

При этом Россия, по данным ОПЕК, снизила в апреле добычу жидких углеводородов на 49 тыс. б/с, до 10,9 млн б/с. Прогноз по производству жидких углеводородов в России в 2023 году остался неизменным по сравнению с предыдущим прогнозом - 10,3 млн б/с (-750 тыс. б/с к 2022 году).

Такой же объем добычи российских жидких углеводородов ОПЕК ожидает и в 2024 году. Организация отмечает, что в качестве дополнения к росту добычи на некоторых нефтяных месторождениях, некоторые российские компании запустят новые объекты. "Однако дополнительное производство будет скомпенсировано падением добычи на зрелых месторождений", - полагают в ОПЕК.