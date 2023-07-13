Страны ОПЕК в сделке ОПЕК+ нарастили добычу нефти в июне на 30 тыс. б/с

Объем добычи составил 23,512 млн б/с

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в сделке ОПЕК+, немного увеличили добычу нефти в июне - на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 23,512 млн б/с. Это следует из июльского отчета ОПЕК.

Десять стран ОПЕК, входящие в ОПЕК+, должны были в рамках сделки с октября 2022 года сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. В июне реальный объем добычи этими странами составил 23,512 млн б/с, что на 1,904 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых ряд стран ОПЕК+, в том числе и некоторые страны ОПЕК, будут придерживаться с мая 2023 года до конца 2024 года. Общий объем этих сокращений составляет 1,66 млн б/с.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В июне добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 23 тыс. б/с, до 767 тыс. б/с, в Ливии - уменьшилась на 13 тыс. б/с, до 1,156 млн б/с, а Иран нарастил добычу на 56 тыс. б/с, до 2,754 млн б/с. В целом, все 13 стран ОПЕК в июне нарастили производство нефти на 91 тыс. б/с, до 28,189 млн б/с.