Товарооборот между Белоруссией и РФ вырос на 20% за пять месяцев

По словам вице-премьера республики Петра Пархомчика, за 2022 год товарооборот между странами впервые превысил планку $50 млрд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии и России увеличился на 20% за пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик.

"За прошлый год мы достигли небывалого товарооборота между Белоруссией и Россией - мы впервые превысили планку $50 млрд. В этом году за пять месяцев товарооборот вырос на 20%. Поступательное решение вопросов, связанных с импортозамещением, отражается на нашем торговом обороте", - сказал он в кулуарах международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

10 июня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, товарооборот Белоруссии и России устойчиво растет. По его словам, по итогам 2022 года во взаимной "торговле товарами и услугами" Минск и Москва "перешли рубеж в $50 млрд, что является рекордным показателем". 6 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии напомнил, что в 2021 году товарооборот Москвы и Минска увеличился на 35% - до $40 млрд, - а в 2022 году вырос еще на 12% - до рекордных $45 млрд. Он обратил внимание, что для двух стран это очень солидные величины и в настоящее время объемы поставок с обеих сторон сбалансированы.