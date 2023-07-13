Дума вводит штрафы до 500 тыс. руб. за нарушения при консервации производственных объектов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за нарушение требований в области охраны окружающей среды при эксплуатации, консервации или ликвидации отдельных производственных объектов.

Документ внесла в палату 6 апреля группа сенаторов и депутатов Госдумы.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 8.52. По ней за непредставление или несвоевременное представление в Росприроднадзор данных об отнесении опасных производственных объектов к отдельным опасным производственным объектам, сведений о сроке эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности, а также за представление недостоверных сведений для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. рублей. Юридических лиц за подобное нарушение предлагается штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации объекта при его консервации или ликвидации с нарушением установленных требований, согласно законопроекту, повлечет штраф. Для должностных лиц он составит до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей. В случае повторного нарушения для должностных лиц предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Юридическим лицам за это правонарушение будет грозить штраф до 500 тыс. рублей.