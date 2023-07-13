Депутаты Думы предложили освободить пенсионеров и ветеранов от налога на доход от вкладов

Авторы инициативы отмечают, что нововведение позволило бы указанным категориям граждан с минимальными затруднениями использовать надежные финансовые инструменты в виде банковских вкладов для сбережения получаемых выплат и пенсий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) и первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить пенсионеров и ветеранов боевых действий от налогообложения доходов по вкладам. Копия письма депутатов есть в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы напомнили, что Налоговый кодекс РФ в 2022 году был дополнен положением, согласно которому были освобождены от налогообложения доходы физических лиц в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках. "Представляется, что данная мера была своевременной и являлась положительным примером налоговой поддержки граждан. <…> Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения", - отмечается в документе.

"В качестве такой меры повышенной поддержки ряда категорий граждан возможно внесение изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающих бессрочное освобождение от налогообложения доходов пенсионеров, ветеранов боевых действий, супругов погибших (умерших) ветеранов боевых действий в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации", - отмечают депутаты.

Парламентарии пояснили, что нововведение позволило бы указанным категориям граждан с минимальными затруднениями использовать надежные финансовые инструменты в виде банковских вкладов для сбережения получаемых выплат и пенсий.

"С учетом изложенного просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу по бессрочному освобождению от налогообложения доходов отдельных категорий граждан в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - резюмировали депутаты.