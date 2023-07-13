Новак считает ровной ситуацию с ценами на топливо на АЗС в России

По словам вице-премьера, рост цен не превышает инфляцию

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Ситуация с ценами на топливо на российском розничном рынке ровная, рост цен не превышает инфляцию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Для нас конечным результатом является, чтобы для потребителей на заправках цены не росли выше инфляции. Сейчас мы строго следим и эта ситуация ровная, то есть цены не растут", - сказал он.

Новак отметил, что биржевые цены могут колебаться в зависимости от разных факторов, однако власти готовы к принятию необходимых решений для стабильности цен в том числе на биржах. "Мы внимательно с ФАС следим за этой ситуацией. Даны рекомендации компаниям увеличить объемы поставок на внутренний рынок, на биржу, уменьшить экспорт. Мы увеличиваем нормативно поставки на биржу - такой проект распоряжения сейчас на согласовании", - сказал он.

"Дано мною поручение проработать вопросы необходимости и целесообразности квотирования поставок на экспорт. То есть мы держим руку на пульсе, все необходимые решения будут приниматься в целях того, чтобы ситуация была стабильной в том числе и на биржевых рынках", - добавил вице-премьер.

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.