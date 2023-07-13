В Минфине сообщили, что рост акцизов на алкоголь в России составит 5%

Это соответствует прогнозу по инфляции, отметил замглавы ведомства Алексей Сазанов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Индексация акцизов на алкоголь в России составит 5%, что соответствует прогнозу по инфляции, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Ранее РБК сообщил, что Минфин предложил проиндексировать тарифы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%. При этом повышение не коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов и мотоциклов. Издание ссылалось на проект поправок правительства ко второму чтению законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, принятого Госдумой в первом чтении 20 июня.

"Все ставки акцизов индексируются на уровень инфляции. Это просто стандартно. Мы каждый год делаем все ставки акцизов <…> Будут проиндексированы на уровне инфляции", - сказал Сазанов.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщал, что Минэкономразвития не видит на данный момент существенных рисков изменения уровня инфляции в 2023 году выше ранее заявленного прогноза в 5,3%.