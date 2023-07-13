"Селигдар" может вернуться к выплате дивидендов за 2023 год

По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам 2023 года, сообщил в ходе дня инвестора президент "Селигдара", член совета директоров компании Константин Бейрит.

"Понятно, что мы будем делать это в зависимости от финансового состояния компании. Прежде всего, в зависимости от хода реализации тех инвестиционных проектов, которые мы ведем. <...> При принятии решения о дивидендах мы учитываем интересы всех заинтересованных сторон и, конечно, во главе угла стоит финансовая устойчивость компании. Мы за этим следили и продолжаем следить.", - сообщил Бейрит.

По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды. Акционеры приняли решение часть чистой прибыли компании в размере 1,8 млн рублей направить в резервный фонд, а прибыль в размере 2,28 млрд рублей оставить нераспределенной.

По итогам 2022 года "Селигдар" увеличил производство золота на 6%, до 7,55 тонны, производство олова в концентрате по итогам 2022 сохранилось на уровне 2021 года и составило 2,9 тыс. тонн. Объем производства меди в концентрате увеличился в 2,5 раза, до 916 тонн.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.