В Петербурге пять новых бизнес-центров остаются пустыми

До конца 2023 года планируется открыть еще шесть объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Пять из семи открытый в первом полугодии 2023 года бизнес-центров в Петербурге остаются пустыми. Об этом в четверг сообщила журналистам директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко.

"Рынок пополнился семью зданиями. Прибавилось 58 тыс. кв. м. Это 38% от заявленного объема. При этом здания выходят на рынок пустыми. Они в переговорах, но контракты не подписаны. Boiler House, "Обводный двор", "Георг Ландрин", "Сенатор" на Медиков, 7 пока без арендаторов", - сказала она.

В первом полугодии открылись четыре комплекса сети "Сенатор", а также БЦ "Георг Ландрин", "Обводный двор" и Boiler House.

До конца 2023 года в Петербурге планируется открыть еще шесть новых бизнес-центров. "До конца года мы ждем открытия шести зданий: "М22", "Шанс", "Тесла", "Авангард", II очередь "Атлас Сити" и Jakov Chernihov", - сказала Волошенко.

В Петербурге остаются свободными 436 тыс. кв. м офисных площадей. Это 10,5% от всего объема. В сегменте офисной недвижимости лидируют арендаторы из нефтегазовой сферы и IT. Третье место занимают производственные компании. Объем арендованных площадей в первом полугодии 2023 года на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по словам экспертов, количество сделок растет, но их большая часть связана с переездом с целью улучшения качества офиса или местоположения.

По прогнозам аналитиков NF Group, минимальный объем нового строительства офисной недвижимости класса А в Санкт-Петербурге станет сдерживающим фактором для дальнейшего роста вакантности и снижения арендных ставок.