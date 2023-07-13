В ГД внесли законопроект о создании реестра скотомогильников и запрете строительства новых

Это необходимо для обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание реестра скотомогильников и организаций, осуществляющих обращение с биологическими отходами, а также запрещающий строительство новых скотомогильников на территории РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

Проект разработан в рамках реализации основ государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. В частности, законопроект предлагает дополнить закон "О ветеринарии" новой статьей об учете и эксплуатации скотомогильников. Согласно новой норме, учет действующих скотомогильников и организаций, занимающихся сбором, хранением и утилизацией биологических отходов, будет осуществляться в реестре федеральной государственной информационной системы (ФГИС) в области ветеринарии. Ответственным за ведение учета будет Минсельхоз РФ. Законопроектом предполагается наделить Минсельхоз РФ полномочиями по изданию ветеринарных правил эксплуатации и ликвидации скотомогильников.

Во ФГИС будет содержаться информация о скотомогильниках, об организациях, ИП и физлицах, осуществляющих обращение с биологическими отходами. "Реестр будет создан в существующем компоненте ФГИС "Цербер", а порядок эксплуатации и ликвидации скотомогильников будет определен в подзаконных актах после наделения Минсельхоза России соответствующими полномочиями", - следует из пояснительных материалов.

Также законопроектом предлагается запретить строительство новых скотомогильников на территории РФ. Как отмечается в тексте законопроекта, это необходимо для "профилактики болезней животных, в том числе общих для человека и животных". Расположенные на территории РФ почти 14 тыс. скотомогильников, из которых 46% являются действующими, могут нести угрозу биологической безопасности, поясняют авторы проекта.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить понятие "биологические отходы", под ними подразумеваются останки животных и других объектов животного происхождения, ветеринарных конфискатов, а также отходы, получаемые при переработке. Как отмечают авторы инициативы, закон о ветеринарии сегодня предусматривает широкое трактование понятия "биологические отходы". "У участников оборота таких отходов возникли сложности из-за неопределенности этой формулировки, и возникла необходимость разграничения биологических отходов и отходов производства и потребления", - поясняют авторы в пояснительной записке к законопроекту.