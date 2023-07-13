Кабмин выступил за ускорение старта эксперимента по маркировке детских товаров

В правительстве отметили, что доля контрафакта на рынке детских товаров находится на уровне 28-30%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Старт проведения в России эксперимента по маркировке детских товаров необходимо ускорить, Минпромторг подготовит соответствующий проект постановления. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина РФ по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

"В первую очередь нужно заканчивать проработку маркировки детских товаров, которая длится уже 2 года. И переходить в практическую плоскость, то есть непосредственно начинать эксперимент. По итогам заседания было принято решение о подготовке проекта постановления правительства о проведении на территории России соответствующего эксперимента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рынок детских товаров превышает 1 трлн рублей. При этом доля контрафакта находится на уровне 28-30%, а в сегменте детских товаров с использованием анимационных образов достигает 40%.

Кроме того, Госкомиссия приняла решение о подготовке нормативного правового акта об исключении некоторых детских товаров из перечня продукции, в отношении которой допускается получение сертификата соответствия на основании собственных доказательств заявителя.