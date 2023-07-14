ВТБ зафиксировал трехкратный рост денежных переводов в дружественные страны

По данным банка, этот показатель достиг 100 тыс.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Розничные клиенты ВТБ с начала 2023 года сделали более 100 тыс. переводов за рубеж в национальных валютах дружественных стран, что в 3,3 раза больше того же периода 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С начала года розничные клиенты ВТБ совершили более 100 тыс. переводов в национальных валютах дружественных стран. Это в 3,3 раза больше, чем в первом полугодии 2022 года. Средний размер таких переводов снизился более чем в 2 раза", - отметили в ВТБ.

С января до середины июля розничные клиенты совершили более 100 тыс. переводов за рубеж на 19 млрд рублей, уточнили в банке. "Более 90% об общего числа таких переводов сегодня приходится на транзакции в Казахстан, Беларусь и Таджикистан. К концу года банк планирует нарастить число трансграничных переводов до 250 тыс.", - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем ВТБ зафиксировал снижение средней суммы перевода в 2,3 раза, с 300 тыс. рублей до 130 тыс. рублей. "Ранее высокий средний чек был связан с тем, что трансграничные переводы были доступны по реквизитам, и им пользовались в основном состоятельные клиенты банка. Сейчас мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте. Только за последние три недели посредством сервисов банка в дружественные страны было осуществлено свыше 15 тыс. транзакций на сумму свыше 1,2 млрд рублей", - пояснил ТАСС через пресс-службу банка начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.