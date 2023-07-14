"Акрон" в I полугодии 2023 года увеличил выпуск удобрений на 7%

По данным компании, производство основных видов товарной продукции увеличилось на 6,1%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Объем производства минеральных удобрений "Акрона" по итогам января - июня 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 7,1%, до 3,67 млн тонн, сообщила компания.

Производство основных видов товарной продукции увеличилось на 6,1%, до 4,3 млн тонн.

Производство аммиака выросло на 7,8%, до 1,51 млн тонн, азотных удобрений - на 12,4%, до 2,88 млн тонн. При этом производство аммиачной селитры снизилось на 13%, до 1,11 млн тонн, а производство карбамида выросло на 17,5%, до 975 тыс. тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 0,9% и составил 1,212 млн тонн.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.