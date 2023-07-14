Песков заявил, что РФ проработает свои дальнейшие действия до конца срока зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что после этого своевременно проинформируют о принятом решении

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия дополнительно проработает свои дальнейшие действия до окончания срока зерновой сделки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Как вчера сказал президент [России Владимир Путин], у нас еще остается несколько дней. Вот после дополнительной проработки этих в том числе вопросов своевременно проинформируем о принятом решении", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на просьбу уточнить, в чем может заключаться приостановка участия РФ в зерновой сделке, будет ли Россия препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов.