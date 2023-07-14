Польша заявила об опережении всех стран НАТО по отношению расходов на оборону к ВВП

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отметил, что "2% ВВП должны быть не целью, а абсолютным минимумом" для членов Североатлантического блока

ТАСС, 14 июля. Польша опережает все государства - члены НАТО по отношению расходов на оборону к национальному ВВП. Об этом в пятницу заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая в эфире радиостанции Polskie Radio.

Польские расходы на оборону "находятся на наивысшем уровне по отношению к ВВП среди всех стран НАТО" - сказал он.

Моравецкий также указал на то, что "2% ВВП [для оборонного бюджета] должны быть не целью, а абсолютным минимумом" для членов Североатлантического блока, и признал, что "польские расходы в этой области все еще растут".

По мнению Моравецкого, благодаря этому многие страны воспринимают Польшу как пример.

Польша в 2023 году потратит на укрепление своей обороноспособности 4% ВВП страны.

По данным Международного валютного фонда, в 2021 году ВВП Польши составлял около $660 млрд. В бюджете на 2023 год правительство Польши выделило на оборону около 98 млрд злотых ($22,7 млрд). Еще от 30 до 40 млрд злотых (от $6,9 до $9,3 млрд) планируется разместить во внебюджетном фонде, предназначенном для финансирования закупок вооружения за рубежом.