14 июля, 10:33
Военная операция на Украине

Кипр присоединится к фонду ЕИБ в поддержку восстановления Украины

Министр финансов островного государства Макис Керавнос заявил, что усилия Евросоюза по поддержке Киева должны продолжаться

НИКОСИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Республика Кипр присоединится к фонду Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере €400 млн на восстановление Украины. Об этом объявил в пятницу министр финансов островного государства Макис Керавнос.

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"<...> Усилия ЕС по поддержке восстановления Украины должны продолжаться. Восстановление Украины потребует крупномасштабных скоординированных и коллективных усилий всех участников международного сообщества, во времена кризиса международная солидарность имеет решающее значение", - говорится в заявлении Керавноса, которое распространило правительственное Бюро печати и информации.

Ожидается, что фонд Европейского инвестиционного банка мобилизует свыше €400 млн. Первоначальные взносы от Франции, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши, Словакии, Испании и Нидерландов составляют €377,3 млн. Бельгия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония и Греция также объявили о намерении внести свой вклад, суммы будут определены позднее.

"Сегодня Кипр <...> говорит о намерении участвовать в фонде ЕИБ и вновь заявляет о своей всесторонней поддержке и солидарности с украинским народом", - отметил глава Минфина республики.

Керавнос также указал на то, что "Республика Кипр оказывает значительную гуманитарную помощь украинским переселенцам, которые находятся на острове". 

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УкраинаКипрРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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