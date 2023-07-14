Чернышенко призвал бизнес к участию во внедрении квантовых технологий

Вице-премьер РФ отметил, что в последние годы квантовые технологии переживают этап взрывного роста

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российское государство выступает заказчиком фундаментальных работ по квантовым вычислениям и коммуникациям, но на этапе внедрения этих технологий среди заказчиков должен быть бизнес. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте правительства комментарии вице-премьера Дмитрия Чернышенко, принявшего в четверг участие в пленарной сессии Форума будущих технологий с участием главы государства.

Заместитель председателя правительства РФ отметил, что в последние годы квантовые технологии переживают этап взрывного роста.

"В мире постоянно растет заказ на фундаментальные квантовые исследования. Государство выступает главным заказчиком таких исследований - до 2024 года на эти цели правительством было выделено финансирование в размере свыше 24 млрд рублей, но прикладное внедрение результатов и дальнейший заказ на инженерные исследования должны быть, в том числе на стороне бизнеса", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что для развития квантовых коммуникаций и квантовых вычислений правительством совместно с отраслью были сформированы соответствующие дорожные карты - "Квантовые вычисления" и "Квантовые коммуникации". В них заложен конкретный перечень мероприятий, направленных на освоение и прикладное применение технологий. До 2026 года дорожными картами предусмотрены средства в размере 41 млрд рублей, причем обеспечен паритет государственного и частного финансирования.

"Правительство внимательно относится к данным запросам. В диалоге с Минфином сегодня определяем необходимые объемы до 2030 года и прорабатываем механизмы и источники дополнительного финансирования. Также первостепенной задачей государства является создание необходимого нормативного регулирования и инвестиционно привлекательных условий для масштабирования и внедрения наработанных технологий", - сказал Чернышенко.

Результаты и перспективы

Вице-премьер отметил основные результаты, которые были получены благодаря работе правительства с отраслью, в том числе при реализации дорожных карт. Например, создан пилотный участок магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург и сегмент Москва - Нижний Новгород. До конца 2023 года запланировано строительство новых отрезков общей протяженностью более 1,4 тыс. км. Действуют и планируются к созданию линии в рамках межвузовской квантовой сети, вузы - участники проекта: МГУ, ИТМО, МИСиС, ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

"Согласно дорожным картам, к 2030 году планируем построить не менее 15 тыс. км магистральных каналов квантовых коммуникаций по ключевым направлениям, создать центры мониторинга квантовой сети. В части квантовых коммуникаций технологические компании должны реализовать продукцию на 30 млрд рублей", - сказал вице-премьер.

Чернышенко также рассказал об отечественном 16-кубитном квантовом компьютере, который продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину на Форуме будущих технологий. Зампред правительства добавил, что до конца года есть задача создать 20-кубитный квантовый компьютер.

Говоря о влиянии квантовых технологий на цифровую трансформацию, вице-премьер отметил, что квантовые вычисления придают импульс цифровому развитию, поскольку обеспечивают более высокую скорость обработки данных по сравнению с обычными компьютерами. Одновременно с этим квантовые решения задают совершенно новые требования для обеспечения информационной безопасности.

О форуме

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.