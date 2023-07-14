Поставки СПГ через новые терминалы в ФРГ за полгода составили 6,4% от импорта газа

Как сообщила газета Handelsblatt, через три новых СПГ-терминала на рынок поступило 33,8 ТВт/Ч газа

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Поставки в Германию сжиженного природного газа (СПГ) через новые терминалы составили лишь 6,4% от общего импорта этого вида топлива в республику спустя полгода с момента их запуска. Об этом в пятницу сообщила германская газета Handelsblatt со ссылкой на заявление Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ).

Газета отмечает, что после фактического прекращения поставок газа из России Германия "возлагала большие надежды" на импорт СПГ морским путем. Уточняется, что за первую половину этого года через три новых СПГ-терминала всего на рынок поступило 33,8 тераватт-часов (ТВт/Ч) газа, что соответствует 6,4% от общего объема импорта данного вида топлива в страну. Большая часть газа, около 21,8 ТВт/Ч, пришлась на терминал Вильгельмсхафен. Еще 5,2 ТВт/Ч СПГ были импортированы через терминал в Брунсбюттеле, а терминал в Любмине принял лишь 7 ТВт/Ч газа. Как поясняет Ассоциация энергетической и водной промышленности Германии, СПГ импортируется в республику преимущественно из США.

В общей сложности, по данным регулятора ФРГ, за первые шесть месяцев года страна импортировала около 526 ТВт/Ч природного газа. Почти половина этих поставок пришлась на Норвегию.

Сейчас планы правительства предусматривают строительство еще шести СПГ-терминалов, отмечает портал NDR. Сооружение двух из них - плавучих терминалов в порту Мукран у побережья острова Рюген - стало причиной активных протестов со стороны населения из-за экологических рисков, а также возможных угроз для местного туристического бизнеса.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". В германском обществе велись дебаты по поводу решение властей не продлевать работу атомных электростанций.

Все это происходило на фоне роста цен на электроэнергию и растущего недовольства со стороны населения. В итоге ФРГ преодолела зиму без сбоев в электроснабжении благодаря поставкам более дорогого сжиженного газа и относительно высоких температур. Правительство Германии неоднократно отмечало, что больше не зависит от поставок российских энергоресурсов.