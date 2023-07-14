Апелляционный суд оставил в силе взыскание 46,5% акций Калининградского морского порта

Иск основывался на том, что благодаря владению акциями иностранная компания может получать сведения о динамике грузооборота РФ, номенклатуре товаров, переваливаемых через порт, что напрямую влияет на безопасность региона

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на решение Арбитражного суда Калининградской области о взыскании в пользу государства 46,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП), следует из данных, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменений, жалобу без удовлетворения", - говорится в карточке дела.

В мае Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в пользу государства 46,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП), предварительно наложив на них арест. По версии истца, акции порта незаконно были переданы во владение иностранной компании Orneto partners LP, которая зарегистрирована в Великобритании, а также Дмитрия Пурима, должность которого в документах суда не уточняется. Издание "Ведомости" отмечало, что Пурим является тезкой главы транспортно-логистической компании "Совфрахт", а в самой компании изданию сообщали, что ее позиция состоит в том, чтобы акции вернули "Коксохимтрансу", а не передавали Росимуществу.

Иск основывался на том, что благодаря владению акциями иностранная компания может получать сведения о динамике грузооборота РФ, номенклатуре товаров, переваливаемых через порт, что напрямую влияет на продовольственную, энергетическую и военную безопасность Калининградской области. Арбитраж в Калининграде также отказал "Коксохимтрансу" в ходатайстве о передаче дела для рассмотрения в другой суд.

В июле Центральный районный суд Калининграда удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры о передаче государству 53 750 акций Калининградского морского торгового порта, а также незаконного дохода, полученного их владельцами, в сумме 369,2 млн рублей. Иск заместителя генерального прокурора был предъявлен депутату Госдумы РФ Андрею Колеснику, его супруге Марине Лысенко и ее матери Надежде Лысенко. В нем указывалось, что Генпрокуратурой выявлены нарушения антикоррупционного законодательства депутатом Колесником: незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО "Калининградский морской торговый порт", а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение.