В Польше сообщили о строительстве модульной АЭС малой мощности

По информации министра по контролю за государственными активами страны Яцека Сасина, ее строительством будет заниматься польская горно-рудная компания KGHM

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Модульная АЭС малой мощности будет построена в Польше, решение об этом уже принято правительством страны. Об этом в пятницу в Twitter написал министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

"Получено одобрение строительства модульной АЭС малой мощности, - сообщил он. - Министерство климата и окружающей среды приняло об этом принципиальное решение".

По информации министра, строительством АЭС будет заниматься польская горно-рудная компания KGHM (Kombinat G rniczo-Hutniczy Miedzi). Заявка на строительство первой в Польше АЭС была подана KGHM в апреле.

Модульные реакторы малой мощности (SMR - Small Modular Reactors) вырабатывают не более 300 МВт при том, что мощность обычных атомных реакторов составляет от 600 до 1,5 тыс. МВт.

Об одобрении плана возведения АЭС в Польше сообщила в среду министр климата и окружающей среды Анна Москва.

По ее словам, главное значение этого документа в том, что он формально подтверждает, что запланированная инвестиция в строительство АЭС соответствует общественным интересам и проводится в соответствии с правительственной энергетической политикой.