Бизнес в Северной Осетии с начала года привлек более 1,26 млрд рублей благодаря кредитам

Больше всего получателей поддержки из Владикавказа, Правобережного, Кировского, Ирафского и Ардонского районов

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июля. /ТАСС/. Участие в кредитных сделках позволило привлечь бизнесу Северной Осетии заемных средств на общую сумму 1,26 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития республики.

"За первое полугодие 2023 года Фонд кредитных гарантий Северной Осетии оказал финансовую поддержку в виде поручительств 59 субъектам малого и среднего предпринимательства по 64 кредитным договорам. Общий объем поручительств, предоставленных в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", составил 376,2 млн рублей. Участие в кредитных сделках позволило привлечь бизнесу республики заемных средств на общую сумму 1,26 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Больше всего получателей поддержки из Владикавказа, Правобережного, Кировского, Ирафского и Ардонского районов.

Чаще всего предприниматели обращались за финансовой поддержкой на развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства, торговли и производства.

Фонд кредитных гарантий Северной Осетии предоставляет поручительства по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки МСП, а также оказывает содействие в получении финансирования через сервис "Центра поддержки инвестиционного кредитования" в размере от 5 до 50 млн рублей.