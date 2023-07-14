14 июля, 13:15,
обновлено 14 июля, 14:19

Доходы граждан по прощенным иностранцами долгам могут освободить от НДФЛ

Соответствующий документ вносит изменения в отдельные нормы, касающиеся налогообложения по НДФЛ, НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество и международное налогообложение

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки ко второму чтению законопроекта, направленного на реализацию основных положений налоговой политики, согласно которым с граждан РФ не будет взиматься НДФЛ с доходов, которые появились при покупке акций или долей в российских компаниях у нерезидентов, прощающих образовавшийся долг покупателю.

"На 2023 год продлеваем норму о прощении долга, если прощается долг иностранными организациями с тем, чтобы не выводились деньги из России", - сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в ходе обсуждения поправок.

Ранее о соответствующем предложении правительства со ссылкой на поправки написал РБК. Налоги не будут распространяться на доходы "в виде сумм прекращенных в 2023 года обязательств по заключенному после 1 марта 2022 года договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 года является продавец - иностранная организация (или иностранный гражданин)", если было принято решение о прощении долга.

Правительственный законопроект о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики был принят Госдумой в первом чтении 20 июня. Документ вносит изменения в отдельные нормы, касающиеся налогообложения по НДФЛ, НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество и международное налогообложение. 

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