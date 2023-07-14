14 июля, 13:41

Бюджетный комитет Госдумы одобрил перевод вязкой и сверхвязкой нефти на НДД

Согласно поправкам, добыча нефти вязкостью от 200 до 10 тыс. мПа и более в пластовых условиях должна составлять минимум 70%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять предложенные кабмином поправки, предполагающие перевод участков углеводородов с запасами вязкой и сверхвязкой нефти на налог на дополнительный доход.

В частности, предлагается включить в перечень НДД участки недр с запасами сверхвязкой нефти, при этом добыча нефти вязкостью от 200 до 10 тыс. мПа и более в пластовых условиях должна составлять минимум 70%.

НДД - относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от их выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (частично) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку.

Под режим НДД подпадают некоторые новые месторождения в Восточной Сибири, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн), новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год, а также арктические проекты. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация