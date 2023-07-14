Дисконт нефти Urals при налогообложении с сентября могут уменьшить до $20

В настоящее время он составляет $25

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил предложенные правительством поправки, предполагающие снижение дисконта российской нефти Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель c 1 сентября.

"Начиная с 1 сентября 2023 года, предлагается уменьшить дисконт к цене сорта Urals, используемый для целей расчета НДПИ и НДД, до $20. Сейчас с 1 июля предельный [размер дисконта] составляет $25", - пояснил замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что видит возможность уменьшения максимального размера скидки на нефть Urals к Brent, используемого в налогообложении нефтяной отрасли. По его словам, $25 - это большой дисконт, который мог бы быть и поменьше.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, уточняющий методику определения цены российской нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Законом предусматривается ограничение скидки на Urals к Brent при налогообложении $34 с апреля, $31 в мае, $28 в июне и $25 с июля. Кроме того, ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин.