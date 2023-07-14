Аналитик считает, что Банк России на заседании 21 июля повысит ставку на 100 б. п.

По словам Игоря Рапохина, с помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России на ближайшем заседании 21 июля повысит ставку на 100 базисных пунктов (б. п.), считает старший аналитик по процентным ставкам и долговым рынкам SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"По нашим оценкам, комментарии ЦБ уже на июньском заседании указывали на то, что регулятор будет выбирать между повышением ставки на 50 б. п. и 100 б. п. в июле", - говорится в комментарии эксперта, опубликованном в Telegram-канале "Сберинвестиций".

С тех пор инфляционные риски повысились из-за ослабления рубля на 10%, ускорения помесячной инфляции и усиления ожиданий рынков относительно роста ставок в США в 2023 году. "Поэтому повышение ставки на 100 б. п. в июле наиболее вероятно - с помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов. Это, в свою очередь, поддержит валютный курс и усилит сберегательные настроения населения", - также отметил Рапохин.

При этом инфляция по итогам 2023 года вряд ли превысит прогноз Центробанка (4,5-6,5%) даже при сохранении ставки на текущем уровне, добавил он. Однако ужесточение денежно-кредитной политики необходимо, чтобы исключить риски выхода инфляции за целевые 4% в 2024 году. По оценкам самого регулятора, эффект от действий ЦБ полностью проявляется в экономике только за 3-6 кварталов.

Кроме прочего, повышение ставки на 50-100 б. п. уже заложено в рыночные котировки и не будет потрясением для инвесторов, но в SberCIB Investment Research допускают, что доходности ОФЗ могут еще немного подрасти из-за жесткой риторики ЦБ. В компании прогнозируют, что июльское повышение не будет последним в 2023 году и регулятор даст сигнал, что повышения ставки могут продолжиться на заседаниях осенью.