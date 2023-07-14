Тарифы на калининградских морских линиях унифицировали

Документом установлена фиксированная льготная комплексная тарифная ставка морских перевозок грузов

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России установило фиксированные тарифы на грузы, перевозимые паромами в(из) Калининградской области. Соответствующее постановление утвердил глава правительства Михаил Мишустин, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.

"Изменения в соответствующее постановление о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета для возмещения расходов на морские перевозки грузов в (из) Калининградской области утвердил председатель Правительства России Михаил Мишустин", - написал глава региона.

Он отметил, что документом, установлена фиксированная льготная комплексная тарифная ставка морских перевозок грузов - то есть для каждого вида установлен свой фиксированный тариф. Это, считает Алиханов, качественно упрощает процедуру и повышает эффективность системы субсидирования для всех операторов, работающих на паромных линиях.

По мнению губернатора, "теперь компании избавлены от необходимости подготовки огромного объема документов, подтверждающих право пользования тарифной ставкой, сокращены трудозатраты на расчеты индивидуальных тарифов".