Bloomberg: попытки ЕК ввести налог на российские активы могут дестабилизировать зону евро

Как сообщило агентство, объем замороженных активов РФ в ЕС оценивается в €200 млрд

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Европейский центробанк (ЕЦБ) не поддержал предложение Еврокомиссии взимать высокие налоги на непредвиденную прибыль с доходов, полученных в результате реинвестирования замороженных активов РФ, объем которых в ЕС оценивается в €200 млрд. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Еврокомиссия в июне предложила ввести такой налог, а собранные средства, которые могут составить около €3 млрд в год, направлять на поддержку Украины.

Агентство отмечает, что глава ЕЦБ Кристин Лагард обсудила в четверг с министрами экономики и финансов еврозоны эту меру и выступила против ее реализации. По ее словам, предложение о введении налогов на прибыль с замороженных активов "может привести к дестабилизации зоны евро и снизить ликвидность евро". Эти меры могут подорвать веру инвесторов в европейскую валюту, поэтому "потенциальные потери могут значительно превзойти суммы, которые Еврокомиссия намерена собрать" таким образом.

В свою очередь Еврокомиссия заявила, что не считает такие риски серьезными, поскольку налог предполагается ввести только на прибыль с замороженных активов, тогда как сами активы останутся нетронутыми.

Никакой договоренности по этой теме не достигнуто. Дискуссия по этой проблеме с высокой вероятностью будет перенесена на осень.

Отвечая на вопрос об этих проблемах, замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что вопрос использования российских активов для поддержки Украины "продолжает обсуждаться".