Reuters: промышленная ассоциация Европы призвала не вводить санкции в отношении "Русала"

Как отметили в ассоциации, "из-за своей стратегической важности на мировом рынке алюминия European Aluminium рекомендует избегать ввода санкций"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Европейская промышленная ассоциация European Aluminium призвала не вводить санкции в отношении "Русала" - крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, пишет агентство Reuters.

"Из-за своей стратегической важности на мировом рынке алюминия European Aluminium рекомендует избегать ввода санкций ЕС против "Русала" (основного производителя алюминия в России) как компании", - отмечается в письме ассоциации, которое есть в распоряжении агентства.

Осенью 2022 года крупные европейские ассоциации промышленников, в том числе из Германии и Италии, уже призывали Брюссель не вводить запреты, заградительные пошлины или иные виды санкций в отношении алюминия из России. В обращении отмечалось, что подобный запрет станет угрозой выживания для тысяч компаний и предприятий европейской промышленности.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. В 2022 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 4,5% глинозема.