14 июля, 15:13

Палата представителей США приняла законопроект о расходах на оборону в 2024 году

Согласно документу, они составят $886,3 млрд

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 млрд, содержащий в том числе военную помощь Украине. Голосование по этому документу объемом около 1,2 тыс. страниц состоялось в пятницу. За было подано 219 голосов, против - 210.

Законопроект предусматривает в том числе ассигнование $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Конгрессмены также намерены направить Украине $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. 

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