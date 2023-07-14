Палата представителей США приняла законопроект о расходах на оборону в 2024 году

Согласно документу, они составят $886,3 млрд

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 млрд, содержащий в том числе военную помощь Украине. Голосование по этому документу объемом около 1,2 тыс. страниц состоялось в пятницу. За было подано 219 голосов, против - 210.

Законопроект предусматривает в том числе ассигнование $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Конгрессмены также намерены направить Украине $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.