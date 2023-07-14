Производство яиц в России в январе - июне выросло на 2,5%

Оно составило 23,3 млрд штук

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Производство яиц в России в январе - июне 2023 года в хозяйствах всех категорий выросло на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 23,3 млрд штук, говорится в материалах Росстата.

За этот период валовый надой молока в хозяйствах всех категорий составил 16,6 млн тонн, что на 3,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Производство скота и птицы на убой в живом весе также увеличилось на 2,6% - до 7,6 млн тонн.

Как сообщили в Росстате, на конец июня 2023 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляло 18,2 млн голов (на 1,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,8 млн (на 0,8% меньше). Поголовье свиней составило 28,9 млн (на 3,8% больше), овец и коз - 23 млн (на 0,9% меньше).