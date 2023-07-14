Реальный эффективный курс рубля в июне снизился на 3%

При этом курс рубля к евро уменьшился на 4,4% к маю

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июне 2023 года снизился на 3% по сравнению с маем, свидетельствуют данные Банка России.

В январе - июне реальный эффективный курс рубля снизился на 20,3%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в июне снизился на 5% по сравнению с маем, а с начала года снизился на 21,4%. При этом курс рубля к евро снизился на 4,4% к маю, с начала года снизился на 22,8%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.